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25.04.2019 21:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во все колокола

Московский Пасхальный фестиваль поедет по России
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
В пасхальное воскресенье в 19-й раз откроется Московский Пасхальный фестиваль. Мариинский оркестр с Валерием Гергиевым сыграют в Большом зале консерватории два концерта, а поздно вечером фестивальный поезд отправится с Казанского вокзала в пасхальный тур по России. Маршрут спецпоезда пройдет через Казань на Урал, в Сибирь, затем последуют Воронеж, Курск, Рязань, Смоленск. В планах Гергиева выступить в 22 российских городах.
Несмотря на короткий календарь нынешнего Пасхального фестиваля, все главные сюжеты программы состоятся в привычном формате. Фото: Сергей Михеев/РГ Несмотря на короткий календарь нынешнего Пасхального фестиваля, все главные сюжеты программы состоятся в привычном формате. Фото: Сергей Михеев/РГ
Несмотря на короткий календарь нынешнего Пасхального фестиваля, все главные сюжеты программы состоятся в привычном формате. Фото: Сергей Михеев/РГ

Несмотря на короткий календарь нынешнего Пасхального фестиваля (16 дней), все главные сюжеты фестивальной программы состоятся в привычном формате - с международным и географическим размахом, с афишей, собравшей десятки хоровых коллективов, солистов, звонарей, гастроли оркестра, оперные, камерные и симфонические программы. До сих пор "засекреченной", правда, остается симфоническая афиша фестиваля. Известно только, что в Москве 9 мая в Концертном зале "Зарядье" будет показана "Царская невеста" Римского-Корсакова в постановке Приморской сцены Мариинского театра: дебют коллектива из Владивостока в Москве. А в 13 часов в День Победы состоится концерт Мариинского оркестра на Поклонной горе - традиционный пасхальный опен-эйр, собирающий многотысячную аудиторию. На закрытии фестиваля (12 мая) в "Зарядье" прозвучит московская премьера новой партитуры Родиона Щедрина "Месса поминовения" и его "Поэтория" (1968) на стихи Андрея Вознесенского. Гергиев также планирует пригласить Родиона Щедрина во время пасхального тура в Тулу - в места, связанные с детством композитора. Собственный день рождения 2 мая Гергиев отметит концертом в Кемерово.

Программы концертов планируется посвятить музыке Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского

Программы выступлений планируется посвятить музыке Николая Римского-Корсакова и Модеста Мусоргского, которым отмечают в этом году юбилейные даты. Гергиев уже провел фестиваль Римского-Корсакова на сценах Мариинского театра, где впервые в истории исполнил все 15 опер композитора. Возможно, какие-то из этих партитур прозвучат и на пасхальном маршруте. Публика также услышит знаменитые симфонические сочинения Римского-Корсакова: увертюру "Светлый праздник", "Шехерезаду", "Садко".

Фото: РИА Новости
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29 апреля, в понедельник, в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя откроется Хоровая программа, в которой примут участие хоры из России, Греции, Болгарии, Эстонии, Венгрии, Чехии, Греции, Швеции, Беларуси и Литвы. Концерты коллективов пройдут в концертных залах и храмах в Москве и Подмосковье, в Твери, Владивостоке, Муроме, Ростове Великом, Туле. Ежегодный гала-концерт хоровых коллективов состоится 6 мая в Зале Чайковского.

Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра выступят с собственной Камерной программой, в которой прозвучат арии, романсы, песни. Концерты молодых певцов пройдут в Тихвине, на родине Римского-Корсакова, в Москве, Пскове, Уфе, Суздале и других городах. А праздничные колокольные звоны можно будет слушать каждый день до 12 мая в Москве и городах России, в соборах Риги, Хельсинки, на Валааме.

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