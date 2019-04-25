В Музее Победы на Поклонной горе дали старт проекту Михаила Турецкого и его хора "Песни Победы". В этом году хору предстоит за десять дней выступить в Риме, Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве и Будапеште.

9 Мая Хор Турецкого поздравит россиян на Белорусском вокзале и поедет дальше - Прага, Вена, Берлин и два больших концерта в Китае.

"Песни Победы", по словам Михаила Турецкого, в первую очередь - "миротворческая платформа, диалог на уровне культур, который надо продолжать, несмотря на любую политическую турбулентность".

Приехавший в Музей Победы министр культуры Владимир Мединский отметил, что концерты Хора Турецкого вносят "огромный вклад в культуру. Десятки тысяч людей по всей Европе и миру - это совершенно другая аудитория, другое продвижение культуры".

В музее состоялась премьера фильма Михаила Турецкого. Документальная кинолента с историями ветеранов. Участники хора тоже рассказывают в фильме о своих родных, участниках войны. Михаил Турецкий говорит: "Мы - музыкальный инструмент, показывающий историю памяти о том, что такое мир, и напоминающий, что для нас не может быть ничего более важного".

Фильм уже показали в Берлинском биеннале, в Петербурге и в других российских городах.