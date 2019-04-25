16-летняя москвичка погибла на станции "Фрунзенская" столичной подземки

В результате падения под поезд на станции метро "Фрунзенская" погибла несовершеннолетняя москвичка. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По словам Мышляева, инцидент произошел в 8:53 на станции "Фрунзенская" Сокольнической линии Московского метрополитена. 16-летняя пассажирка упала под прибывающий электропоезд. Машинист заметил это и применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на человека. Была вызвана скорая помощь, а с контактного пути снято напряжение. Прибывшие медики констатировали смерть от полученных травм. В 9:50 было подано напряжение на пути, движение восстановлено.

Отметим, что в период с 9:00 до 9:50 было приостановлено движение поездов от станции "Парк культуры" до станции "Спортивная" Сокольнической линии.