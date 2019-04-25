Генпрокуратура утвердила обвинение экс-президенту Банка Москвы Бородину

Генеральная прокуратура официально объявила, что отправляет в суд дело бывших руководителей Банка Москвы. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение бывшим президенту Банка Москвы Андрею Бородину, первому вице-президенту Дмитрию Акулинину, вице-президенту Алексею Сытникову и их подчиненным - Дмитрию Строганову и Борису Шемякину. У всех одна уголовная статья - "растрата и присвоение вверенного имущества организованной группой, в особо крупном размере".

Во время суда скамья подсудимых будет пустой. Фигуранты дела скрываются за границей, и в их выдаче России отказано. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы.

По версии следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 миллиардов рублей Банка Москвы. Бывшие руководители банка выдавали заведомо невозвратные кредиты и проводили убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации - фирмы, котороые существовали лишь на бумаге.

Сытников обвиняется в растрате совместно с Бородиным и Акулининым, при пособничестве Строганова и иных лиц денежных средств Банка Москвы при проведении указанных валютных операций.

Шемякин обвиняется в пособничестве Бородину и Акулинину при незаконном кредитовании ЗАО "Премьер Эстейт".

Но на этом следствие не закончено. Расследование других эпизодов преступной деятельности Бородина, Акулинина и их соучастников продолжается.