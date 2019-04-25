Владимир Путин заявил, что ситуацию на Корейском полуострове можно урегулировать, но для этого КНДР нужны гарантии своей безопасности и сохранения суверенитета. Российский президент также признал, что нет альтернативы мирному решению этой проблемы.

В четверг состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Ее можно назвать исторической, потому что последний контакт на высшем уровне у России с северокорейской стороной был в 2011 году - тогда Дмитрий Медведев занимал пост президента и принимал в России отца нынешнего лидера Ким Чен Ира. Сам Владимир Путин встречался с Ким Чен Иром в 2002 году.

В сегодняшних условиях визит Ким Чен Ына в Россию имеет принципиальное значение не только для развития двусторонних отношений, но и для международной безопасности в целом. Ведь главной темой переговоров стало обсуждение решения ядерной проблемы Корейского полуострова. И, несмотря на то, что накануне встречи сразу было заявлено, что по итогам переговоров не планируется подписание совместного заявления, около 300 журналистов из разных стран мира специально приехали во Владивосток освещать разговор Путина с Ким Чен Ыном.

В самом начале переговоров лидеры дали понять, что связывают большие надежды с этим визитом для решения вопроса об урегулировании ситуации на Корейском полуострове. "Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят", - заявил Владимир Путин, открывая переговоры.

Российский президент также подчеркнул, что Москва приветствует усилия КНДР по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений.

В свою очередь, Ким Чен Ын выразил надежду, что его встреча с Владимиром Путиным поможет урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

В итоге с глазу на глаз вместо запланированного часа Путин и Ким Чен Ын говорили почти два часа. Переговоры в расширенном составе с участием делегаций заняли еще полтора часа

Главной темой переговоров лидеров двух стран стало обсуждение решения ядерной проблемы Корейского полуострова

По итогам встречи Владимир Путин заявил журналистам, что доволен ее результатами. По его словам, "обсуждались вопросы денуклеаризации, санкции СБ ООН, отношения Пхеньяна и Вашингтона". Он также рассказал о своем впечатлении от общения с Ким Чен Ыном. "Председатель Ким Чен Ын - человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам, которые были в повестке дня, - и по двухсторонним отношениям, по вопросам, связанным с санкционными делами, с Организацией Объединенных Наций, со своими отношениями с Соединенными Штатами и, конечно, по главной теме - по денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул он.

По мнению Владимира Путина, окончательное урегулирование на Корейском полуострове в конечном счете возможно, если все стороны будут соблюдать интересы друг друга и откажутся от "кулачного права" в международных отношениях. В частности, Путин напомнил, что это было возможно еще в 2005 году, когда между Пхеньяном и Вашингтоном было заключено соответствующее соглашение, однако затем США предприняли попытки добавить ряд положений в договор, и Северная Корея из него вышла. "Если мы будем действовать таким образом: шаг вперед, два шага назад, то не добьемся желаемого результата, а если будем двигаться постепенно, с уважением относясь к интересам друг друга, то добиться этой цели в конечном итоге можно", - заключил российский президент.

По сути, главный камень преткновения на пути к денуклеаризации Корейского полуострова - это желание КНДР получить гарантии безопасности для своей страны и своего суверенитета. "Что такое денуклеаризация - это в известной степени разоружение Северной Кореи", - подчеркнул Путин. По его словам, как Москва, так и Пхеньян считают, что КНДР "нужны гарантии своей безопасности, сохранения суверенитета". По мнению Путина, еще рано говорить, насколько такие гарантии будут существенными и будут отвечать интересам КНДР, "но нужно сделать первые шаги к повышению доверия".

Кроме международных вопросов, одной из ключевых тем обсуждения также стало экономическое сотрудничество. Российский президент заявил, что Россия нацелена последовательно решать вопрос по организации прямого железнодорожного сообщения между югом и севером Корейского полуострова с выходом на Транссибирскую магистраль. "Мы уже говорим об этом не первый год. Все это возможно. Более того, на мой взгляд - во всяком случае, мне так всегда казалось, это и в интересах Южной Кореи", - рассказал он журналистам и отметил, что "есть, видимо, дефицит суверенитета при принятии окончательных решений, есть какие-то союзнические обязательства у Республики Корея перед Соединенными Штатами, и в какой-то момент все останавливается". Путин сообщил, что недавно произошла стыковка железных дорог севера и юга (Корейского полу­острова). "В принципе, есть уже выход и в Россию. Но пока нам не удается хотя бы первые составы прогнать там в тестовом режиме. Будем над этим спокойно, напряженно и терпеливо работать. Надеюсь, что когда-то мы сможем это сделать, и чем быстрее мы это сделаем, тем лучше", - отметил российский президент.

Ким Чен Ын также остался доволен результатами переговоров. Разговор с Путиным тет-а-тет он назвал "содержательным обменом мнениями". "Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по нынешней ситуации на Корейском полуострове, которая является одной из самых актуальных проблем нынешней международной повестки дня, а также обсудить методы мирного урегулирования, а также обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия", - подчеркнул он. Кроме того, Ким Чен Ын назвал Россию "дружественным великим соседом".

Вообще, первый визит северокорейского лидера по всем признакам прошел в дружественной, теплой атмосфере. На торжественном приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына и его делегацию угощали дальневосточными деликатесами и традиционными блюдами славянской кухни. Так, гостям предложили салат из краба, пельмени из оленины, борщ. Кроме того, для лидеров двух стран и делегаций звучала классика русской музыки и популярные песни Северной Кореи. Перед гостями выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, а также ряд других исполнителей. Кроме того, гости увидели "Танец маленьких лебедей" из "Лебединого озера" и "Танец с саблями" из балета "Гаянэ". Завершился концерт песней "Москва - Пхеньян".

Главный камень преткновения на пути к денуклеаризации Корейского полуострова - это желание КНДР получить гарантии безопасности для своей страны и своего суверенитета

В ходе торжественного приема Путин еще раз подчеркнул, что ядерная проблема Корейского полуострова может быть разрешена только мирно. "Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может", - сказал он. Российский лидер также заверил, что Россия готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Путин сослался на корейскую мудрость: "Если соединить силы, можно сдвинуть скалу". "Убеждены, что именно в этом залог успеха", - заметил он.

По итогам встречи Владимир Путин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервис и саблю, а Ким Чен Ын в ответ ему - меч. Глава Северной Кореи отметил, что он "олицетворяет силу, олицетворяет душу - мою и нашего народа, который поддерживает вас".

Дословно

На пресс-конференции по итогам российско-северокорейских переговоров Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, затронул две актуальные темы - выдача российских паспортов жителям ряда районов Луганской и Донецкой областей и возможное восстановление отношений с новыми властями Украины.

"Это странно, что у кого-то вызывают решения подобного рода негативную реакцию, - заметил Владимир Путин, отвечая на вопрос о паспортах. - И вот почему. Потому что, например, Польша уже в течение многих лет - чуть ли не 10 лет, по-моему, с 2009 года - выдает карты поляка. То же самое, даже больше: выдает паспорта Венгрия, паспорта выдает Румыния (соответственно, венграм, румынам, полякам)". "В этой связи у меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров, или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией, в силу разных обстоятельств (родственных связей, смешанных браков и каких-то других соображений)? Я здесь не вижу ничего необычного", - сказал президент России. Сейчас жители этих регионов, по выражению Путина, "лишены элементарных человеческих прав". "Им даже трудно передвигаться по территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто на самолет или на поезд. Это вообще запредельная ситуация", - сказал глава государства.

Владимир Путин ответил и на просьбу журналистов оценить итоги выборов на Украине. "Что здесь оценивать? - заметил он. - Это полный, абсолютный провал политики Порошенко". И новые власти Украины прекрасно это понимают, считает российский лидер. "Посмотрим хотя бы на первые шаги. Понимать - это одно, а выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, - это другое", - сказал президент.

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