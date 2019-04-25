Ким Чен Ына угостят борщом и пельменями

На торжественном приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына будут подавать дальневосточные деликатесы и традиционные блюда славянской кухни. Так, гостям предложат салат из краба, пельмени из оленины, борщ. Об этом ТАСС рассказал один из организаторов мероприятия. Отмечается также, что меню напечатаны на русском и корейских языках.

Напомним, что в четверг Владимир Путин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эта встреча согласовывалась с 2018 года - с момента, когда северокорейскому лидеру было передано официальное приглашение. Ким Чен Ын впервые прибыл с визитом в Россию и встретился с российским президентом.