Путин: Альтернативы мирному решению проблемы Корейского полуострова нет

Ядерная проблема Корейского полуострова может быть разрешена только мирно. Такое заявление Владимир Путин сделал на торжественном приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Исходим из того, что альтернативы мирному разрешению ядерной и других проблем региона нет и быть не может", - сказал он. Российский лидер также заверил, что Москва готова к продолжению взаимодействия по снижению напряженности на полуострове, укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии в целом. Путин сослался на корейскую мудрость: "если соединить силы, можно сдвинуть скалу". "Убеждены, что именно в этом залог успеха", - заявил он.

Напомним, что сегодня во Владивостоке Владимир Путин впервые встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Их разговор с глазу на глаз длился почти два часа и еще полтора часа - в составе делегаций.