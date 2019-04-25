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25.04.2019 18:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Грозном на доме появился барельеф с профилем Льва Яшина

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: https://vk.com/club180849617 Фото: https://vk.com/club180849617
Фото: https://vk.com/club180849617

В столице Чечни на одном из многоквартирных домов появился огромный барельеф с профилем великого футболиста Льва Ивановича Яшина - вратаря сборной СССР и московского "Динамо", заслуженного мастера спорта, обладателя "Золотого мяча".

Фото: iStock
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На первый взгляд кажется, что барельеф действительно трехмерный, но это немного не так. Авторы проекта - екатеринбургская команда уличных художников SPEKTR - выполнила рисунок в стиле 3D-граффити, отчего и создается подобная иллюзия. Изображение футболиста появилась на улице имени Льва Яшина, которая в столице Чечни начинается от футбольной "Ахмат-Арены".

"Мы очень рады реализовать не фотообойное, как у нас сегодня часто делают, изображение великого человека. За счет отражения, такой барельеф хорошо вписывается в окружение. Иногда приходится сопровождать картинку комментарием: "Это нарисовано!". Иногда даже друзьям", - рассказали в группе команды SPEKTR в соцсетях.

Кстати, ранее эта же команда стрит-арт художников из Екатеринбурга завершила работу в столице Чеченской Республики Грозном. На стенах зданий появились изображения значимых для чеченского народа музейных экспонатов, исполненные в технике 3D-граффити: средневековая башня, древний национальный инструмент дечиг по́ндар, старинный кинжал и туьдаргаш (украшение, элемент женского костюма).

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