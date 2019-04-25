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25.04.2019 20:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Соседи обвиняемых в теракте в петербургском метро выступили в суде

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

На заседании Московского окружного военного суда, который рассматривает дело о теракте в петербургском метро, произошедшем в апреле 2017-го года, дали свидетельские показания соседи семерых подсудимых.

Все они были задержаны через два дня после теракта в съемной квартире на Товарищеском проспекте. Там же была обнаружена еще одна бомба.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, петербурженка Светлана Агеева, живущая этажом выше, охарактеризовала жильцов как молчаливых, угрюмых и нелюдимых. Они ей казались подозрительными и при встрече всегда прятали глаза. По ее словам, соседи снизу жаловались на шум из квартиры, предполагая, что мужчины могли заниматься борьбой. Но если Агеевой мужчины казались подозрительными, то другая соседка Ирина Абрагомович ничего странного в их поведении не замечала.

На судебном заседании выступила и одна из пострадавших Дарья Фефелкина, которая заявила к подсудимым гражданский иск. Петербурженка отметила, что два года спустя после теракта не может ездить в метро и испытывает постоянные головные боли.

Следующие заседания суда по делу о теракту в подземке пройдут 14, 15 и 16 мая.

Напомним, взрыв на синей ветке петербургского метро между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел 3 апреля 2017 года. Смертник Акбарджон Джалилов привел в действие бомбу, находившуюся у него в рюкзаке. Погибли 15 пассажиров подземки, больше 80 человек получили травмы.

На скамье подсудимых оказались 11 человек, среди них предполагаемый организатор взрыва и возможные соучастники теракта. Все подсудимые категорически не согласны с предъявленными им обвинениям, тем не менее, следствие и сторона обвинения тверды в своей позиции. Например, чтобы доказать, что жители съемной квартиры на Товарищеском проспекте знали о готовящемся взрыве, был проведен следственный эксперимент, в квартире был собран муляж взрывного устройства. Эксперимент показал, что скрыть от соседей по квартире создание бомбы невозможно.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Теракты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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