Сенат Флориды разрешил учителям использовать оружие

Сенат Флориды разрешил учителям носить оружие. "Когда в школе начинается стрельба, все решают секунды", - цитирует ТАСС председателя законодательного собрания штата Билла Галвано. По его словам, теперь персонал учебных заведений сможет защитить ни в чем не повинных детей от нападения преступника.

Законопроект, за который проголосовали 22 народных избранника (17 выступили против), учитывает рекомендации, разработанные специальной комиссией после теракта в одной из школ Парклэнда в феврале прошлого года.

Напомним, бывший учащийся Николас Круз открыл огонь по одноклассникам и преподавателям, убив 17 и ранив 15 человек.

Как пишет газета The Wall Street Journal, уже в восьми американских штатах местное законодательство позволяет некоторым сотрудникам школ иметь огнестрельное или другое оружие.