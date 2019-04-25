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25.04.2019 03:27
Рубрика: В мире

Сенат Флориды разрешил учителям использовать оружие

Сенат Флориды разрешил учителям носить оружие. "Когда в школе начинается стрельба, все решают секунды", - цитирует ТАСС председателя законодательного собрания штата Билла Галвано. По его словам, теперь персонал учебных заведений сможет защитить ни в чем не повинных детей от нападения преступника.

Флоридский стрелок Круз обвинил "голоса демонов" в своей голове

Законопроект, за который проголосовали 22 народных избранника (17 выступили против), учитывает рекомендации, разработанные специальной комиссией после теракта в одной из школ Парклэнда в феврале прошлого года.

Напомним, бывший учащийся Николас Круз открыл огонь по одноклассникам и преподавателям, убив 17 и ранив 15 человек.

Как пишет газета The Wall Street Journal, уже в восьми американских штатах местное законодательство позволяет некоторым сотрудникам школ иметь огнестрельное или другое оружие.

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