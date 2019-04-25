"Спартак" потерял математические шансы на чемпионство

Московский "Спартак" потерял всякие шансы на "золото" Премьер-лиги в этом сезоне. Произошло это после сегодняшнего поражения от тульского "Арсенала" (0:3).

За пять туров до конца чемпионата "красно-белые" отстают от лидирующего "Зенита" на 15 очков. Даже если питерцы проиграют в оставшихся матчах, а спартаковцы не допустят ни одной осечки, "сине-бело-голубые" будут выше. По регламенту Премьер-лиги, при равенстве очков во внимание принимаются результаты очных встреч.

"Спартак" с "Зенитом" в этом сезоне дважды разошлись миром - 0:0 и 1:1. У команды Сергея Семака есть преимущество за счет гола на чужом поле.