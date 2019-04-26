Борис Клюев рассказал о последних днях Элины Быстрицкой

Народный артист России, актер и педагог Борис Владимирович Клюев, работавший с Элиной Быстрицкой на сцене, выразил соболезнования в связи с ее кончиной и вспомнил о последних днях коллеги. Клюев по телефону звонил актрисе в ее день рождения - 4 апреля.

"Она тогда уже не могла говорить. Тут ничего не поделаешь. Беда и болезнь", - сообщил Клюев в беседе с RT. Уточняя, что разговаривал в тот день с Соней, сестрой Быстрицкой.

"Она прожила очень достойную и красивую жизнь. Она замечательный, чудесный человек, - продолжил артист. - Красивая, талантливая, удивительно упорная, с удивительным характером". И добавил: "У нас были дружеские, очень хорошие отношения".

Последний раз Клюев и Быстрицкая играла вместе несколько лет назад в спектакле "Любовный круг".

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла сегодня на 92-м году жизни.

Прощание с актрисой пройдет в Малом театре, похоронят ее на Новодевичьем кладбище.