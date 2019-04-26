Новости

Владимир Бортко: Все, что делала Быстрицкая, было просто замечательно 14:23
Людмила Хитяева: Душу Элины Быстрицкой спасал театр 13:48
Собянин: Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище 12:55
Актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии 12:45
Дмитрий Быков рассказал о своей госпитализации и ее причинах 12:26

Борис Клюев рассказал о последних днях Элины Быстрицкой

Драматический театр
    26.04.2019, 14:15
Текст:   Олег Усков

Народный артист России, актер и педагог Борис Владимирович Клюев, работавший с Элиной Быстрицкой на сцене, выразил соболезнования в связи с ее кончиной и вспомнил о последних днях коллеги. Клюев по телефону звонил актрисе в ее день рождения - 4 апреля.

"Она тогда уже не могла говорить. Тут ничего не поделаешь. Беда и болезнь", - сообщил Клюев в беседе с RT. Уточняя, что разговаривал в тот день с Соней, сестрой Быстрицкой.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Людмила Хитяева: Душу Элины Быстрицкой спасал театр

"Она прожила очень достойную и красивую жизнь. Она замечательный, чудесный человек, - продолжил артист. - Красивая, талантливая, удивительно упорная, с удивительным характером". И добавил: "У нас были дружеские, очень хорошие отношения".

Последний раз Клюев и Быстрицкая играла вместе несколько лет назад в спектакле "Любовный круг".

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла сегодня на 92-м году жизни.

Прощание с актрисой пройдет в Малом театре, похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел русский трейлер фантастического боевика с Уиллом Смитом "Гемини" 11:53
Объявлены предварительные место и дата прощания с Элиной Быстрицкой 11:34
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая 11:22
В Москве увековечат память Элины Быстрицкой 11:10
⧣ Россия
Фото: ТАСС
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась в возрасте 91 года 10:34
⧣ утраты
Фото: twitter.com/MirrorBreaking_
От рака умер актер из "Крутого Уокера" Кен Керчевал 25.04.2019
Актриса сериалов C.S.I. и "Мост" Стефани Шерк умерла в 37 лет 25.04.2019
⧣ СССР
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Яковлеву 25.04.2019