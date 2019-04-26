ЦСКА вышел в "Финал четырех" баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги. Армейцы выиграли второй подряд гостевой матч у испанской "Басконии" (92:83) и завершили серию плей-офф в свою пользу - 3-1.

Два дня назад армейцы победили "Басконию" в третьем матче серии (84:77), вернув себе преимущество в этом противостоянии. Но бурных празднований по этому поводу никто, разумеется, не устраивал, ведь для выхода в "Финал четырех" надо было повторить успех. Так что команда довольно буднично вернулась в отель, и вчерашний день посвятила тренировкам и разбору соперника. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис, подводя итоги матча, отметил, что недоволен 16-ю потерями. И, рассуждая о том, что надо улучшить в пятницу, выделил именно этот компонент - число "подарков" сопернику надо было срочно уменьшать. Так что нетрудно догадаться, что время перед матчем он потратил именно на решение этой проблемы.

Несмотря на то, что ЦСКА приехал в Виторию лишить "Басконию" возможности сыграть в домашнем "Финале четырех", на отношении местных мальчишек к игрокам это не сказалось никак. Уже за час до отъезда команды на игру, у входа в отель, где квартировал ЦСКА, начали собираться подростки. Так что баскетболисты, выходившие с вещами в лобби - сразу после игры в планах армейцев стояла отправка в аэропорт, - попадали в плотное кольцо любителей автографов. Мальчишкам никто, конечно, не отказал в росписи и фото на память.

На самой "Фернандо Буэса Арене" прием гостей ждал уже не такой теплый. Здесь вышедший на разминку ЦСКА со знанием дела освистали. А своих игроков баскские болельщики встретили мощным ревом. Поддержка была "Басконии" очень кстати, ведь если армейцы заработали себе право на ошибку, и в худшем случае просто получили бы еще один матч плей-офф, только на своей площадке, то для испанского клуба поражение означало вылет из Евролиги.

Очевидно, работу над ошибками проводили накануне не только армейцы. "Баскония" на этот раз с первых же минут заиграла куда надежнее в обороне. И если в предыдущем матче ЦСКА выиграл первую четверть с разницей в десять очков, что во многом и предопределило исход, то сейчас стартовый отрезок выдался абсолютно равным. И на первый мини-перерыв команды ушли при счете 22:20 в пользу хозяев.

Дальше - хуже. Вторую четверть "Баскония" начала еще агрессивнее, а в обороне хозяева работали просто здорово. Армейцы постоянно испытывали проблемы при попытке найти путь к чужому кольцу. И три дальних попадания удержать рывок соперника не помогли, особенно если учесть, что неудачных попыток бросить трехочковый набралось за этот отрезок целых 13. Отрыв хозяев довольно быстро вырос до 8-9 очков. Итудис брал тайм-ауты, пробовал разные сочетания, но все, чего он смог добиться до большого перерыва, - стабилизировать это отставание. Первую половину матча "Баскония" выиграла 48:39.

После перерыва порядка в рядах армейцев стало побольше. Завелся главный герой прошлого матча Нандо де Коло, которого неплохо поддержали Кори Хиггинс и Никита Курбанов. А пара дальних попаданий в концовке третьей четверти позволила ЦСКА перед заключительной 10-минуткой приблизиться к сопернику почти вплотную - 68:71. Почувствовав кураж, армейцы продолжили в том же духе. И за шесть минут до сирены после прохода Хайнса впервые за долгое время вышли вперед - 77:76.

Дальше защита "красно-синих" заработала уже на полную катушку, не давая оппонентам сделать ничего. "Баскония" отбегала вхолостую в общей сложности почти восемь минут, и этого времени ЦСКА, разумеется, хватило, чтобы совершить мощный рывок и оторваться на десять очков. Сохранить такое преимущество за полторы минуты было уже делом техники.

Армейцы празднуют тяжелейшую победу 92:83, которая официально вывела команду в "Финал четырех" Евролиги. Звания лучшего снайпера матча, как и в среду, удостоился Нандо де Коло, набравший 27 очков. У Кори Хиггинса 19 баллов, у Никиты Курбанова - 15.

Напомним, что "Финал четырех" также состоится в Витории. Здесь 17 мая ЦСКА ждет встреча с действующим обладателем титула мадридским "Реалом".