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26.04.2019 13:57
Рубрика: Спорт

Игорь Зарецкий: Меня снова "отремонтировали"

Текст: Илья Трисвятский
В медиацентре "Российской газеты" сегодня состоялась пресс-конференция российского участника кругосветной безостановочной гонки яхтсменов-одиночников Golden Globe Race Игоря Зарецкого и членов команды "Esmeralda OK".
Фото: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP Фото: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP
Фото: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

67-летний Зарецкий рассказал о тех драматических трудностях, с которыми он столкнулся до и по ходу гонки, которую временно приостановил и планирует продолжить осенью этого года, чтобы замкнуть кругосветку и прийти во французский Ле-Сабль-д’Олон. Именно здесь 1 июля прошлого года яхтсмены вязли старт. 

Напомним, что Golden Globe Race - уникальная гонка, где ее участникам запрещено пользоваться электронной навигацией, спутниковой связью, нельзя получать помощь со стороны. То есть все почти так же, как в гонке пятидесятилетней давности, выигранной сэром Робином Нокс-Джонстоном. Мечта выйти на старт гонки запала в душу Игоря Зарецкого полвека назад

В Заполярье началась подготовка к Большой арктической регате

Победитель гонки 2018/19 уже известен - француз Жан-Люк Ван ден Хееде, потративший на плавание 212 дней. Многие досрочно сошли с дистанции, еще продолжает находиться в океане финн Тапио Лехтинен. Зарецкий после вынужденной остановки в Олбани (Австралия) получил статус участника, перешедшего в класс "Чичестер".

- Предстартовый период для меня получился очень тяжелым, хотя с лодкой все было нормально. Когда по требованию организаторов я проходил расширенное медицинское обследование, в клинике у меня обнаружили опухоль левой почки, - рассказал Зарецкий. - Я спросил: можно ли повременить с операцией? Почку пришлось удалить. Перед выпиской обнаружили еще и вроде бы зарубцевавшуюся язву желудка. При более тщательном обследовании диагностировали первую стадию рака желудка. Так что после январской операции снова лег под нож уже в марте - у меня удалили две трети желудка. Сильно потерял в весе, пришлось набирать форму. Честно говоря, когда я узнал свой диагноз, то воспринял все это лишь как временные трудности на пути к осуществлению мечты всей жизни. Наверное, это и помогло мне не опустить руки, воспринимать все спокойно. К моменту старта я чувствовал себя хорошо. 

По ходу гонки, когда за бортом осталась значительная часть дистанции, яхту "Эсмеральда" постигло так называемое обрастание. Это нарост из различных морских бактерий, водорослей, океанской микрофауны.

Фото: REUTERS
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- Не угадали со специальной краской, препятствующей обрастанию, - пояснил Зарецкий. - У нее трехлетняя гарантия, но краска дала сбой, так как не подходит для тех скоростей, с которой "Эсмеральда" двигалась в океане. Хотел зайти на один островок, принадлежащий Франции, осмотреться, почистить нарост, но французы запретили. Дальше лодка из-за обрастания стала терять скорость, увеличилась нагрузка на корпус, пошли поломки. Долго пришлось раздумывать, и все-таки я принял решение сделать остановку в австралийском порту Олбани. Понимаете, когда идешь на мыс Горн, на неисправной яхте есть огромный риск попасть в беду - там часто непогода, сильный ветер. 

При новом медобследовании уже в Австралии у Зарецкого обнаружили увеличение лимфатического узла около правой почки. Яхтсмен вернулся в Москву, где ему сделали очередную операцию, уже третью по счету за относительно короткое время. Наш герой не сдается и по-прежнему полон оптимизма - гонка продолжится! 

"Меня опять разрезали и "отремонтировали", - с юмором рассказал о своем нынешнем состоянии Зарецкий. - Теперь с нетерпением жду, когда снова смогу продолжить гонку". 

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