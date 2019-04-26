Ким Чен Ын предложил Путину приехать в Северную Корею

Глава Северной Кореи во время переговоров во Владивостоке с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему посетить КНДР в удобное президенту РФ время. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, глава РФ принял данное приглашение "с готовностью". Между тем официальная информация на этот счет пока не поступала.

Владимир Путин уже бывал в Северной Корее с официальным визитом в 2000 году, тогда он встретился с отцом Ким Чен Ына, Ким Чен Иром.

Российский руководитель Владимир Путин 25 апреля в формате тет-а-тет провел переговоры с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Двухчасовая беседа, как признался президент РФ, была обстоятельной. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что надеется на продолжение полезных и конструктивных контактов с российским лидером. Переговоры в расширенном составе с участием делегаций заняли еще полтора часа.