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26.04.2019 20:29
Рубрика: В мире

Косачев о деле Бутиной: В США - был бы русский, а статья найдется

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Россиянка Мария Бутина, которую суд американского округа Колумбия приговорил к 18 месяцам тюремного заключения – безусловная и очевидная жертва американской шпиономании.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Несмотря на то, что за 9 месяцев ее пребывания под арестом так и не удалось доказать, что она является шпионкой, ее все равно обвинили в том, что она "действовала в интересах Российской Федерации, и ее действия могли потенциально нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов". То есть, по сути, приговор за верность Родине и некий потенциальный ущерб. Большего наскрести не удалось, ну а просто так россиян отпускать не принято, и потому срок был гарантирован - вопрос лишь в его размере.

Фото: РИА Новости
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У Марии, безусловно, были свои мотивы согласиться на сотрудничество со следствием, поскольку ей грозил намного больший тюремный срок и без возможности депортации на родину. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что в современной Америке, как говорится, "был бы русский, а статья найдется": в силу расширительного толкования того же законодательства об иноагентах под него можно подвести кого угодно.

А потому нынешний исход, наверное, не самый худший, хотя защита и надеялась на то, что все ограничится сроком, уже проведенным Бутиной за решеткой. Даже судья вынуждена была признать, что в отношении ее дело стало известно в общенациональном масштабе, "включая сальные подробности, которые оказались неверными". То есть, попросту говоря, человека поливали грязью на весь мир, и это считается вполне законным.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Но, еще раз, Бутина - очевидная жертва "охоты на ведьм". Не случайно ее арестовали в день саммита президентов России и США - это был прямой сигнал в адрес, прежде всего, Д.Трампа, война с которым продолжается и сегодня, хотя пресловутый "доклад Мюллера", на который делали ставку оппоненты президента США, не доказал никаких тайных связей Трампа с Россией. Возможно, это также могло сыграть свою роль в том, что Бутину не подвергли более сильным репрессиям.

Могу лишь сказать в очередной раз: никто из россиян в США сегодня не застрахован от преследования, независимо от того, считаете ли вы свою деятельность законной и лояльной. Вы можете быть виноватыми уж тем, что вы россиянин.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

В мире США Законодательная власть Совет Федерации Задержание Марии Бутиной в США
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