Козак назвал срок очищения трубопровода от загрязненной нефти

Российская нефть без примесей органических хлоридов поступит на границу с Беларусью до ближайшего понедельника - 29 апреля, а в течение двух недель будет полностью восстановлена стабильная работа нефтепровода "Дружба". Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам четырехсторонних переговоров 26 апреля в Минске.

В переговорах принимали участие представители нефтетранспортных компаний Беларуси, России, Польши и Украины, которых затронули поставки загрязненного сырья. На встрече стороны договорились о "реализации специальных технических мероприятий для устранения последствий инцидента".

"Транснефть" ранее в тот же день сообщила, что загрязненная нефть попала в экспортный нефтепровод "Дружба" через узел учета "Самаратранснефть-Терминал", который принимает нефть от нескольких малых предприятий. В офисах компаний проходят обыски, и на данный момент предполагается, что загрязнение было умышленным.

Нефть с примесями органических хлоридов, поступившая 19 апреля на территорию Беларуси, вынудила страну приостановить реэкспорт нефти, что позднее сделали Польша и Украина, принимавшие сырье. Россия, в свою очередь, увеличила прокачку по другой ветке трубопровода. "Грязные" партии можно будет отстоять в резервуарах и использовать затем эту нефть.