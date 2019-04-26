Людмила Хитяева: Душу Элины Быстрицкой спасал театр

Актриса Людмила Хитяева прокомментировала кончину Народной артистки СССР Элины Быстрицкой, с которой они вместе работали над фильмом "Тихий Дон", выразив свои соболезнования родным и близким усопшей.

"Её душу спасал театр, она тогда ещё работала в Малом театре. Каждому природа даёт фору в жизни, у каждого свой счёт. Элина дожила до мощной даты. Конечно, это горько, все мы уходим", - приводит слова Хитяевой RT.

Напомним, Быстрицкая в этом месяце отметила свой 91-й день рождения.

Хитяева также отметила, что у Быстрицкой была "очень бурная жизнь", подчеркнув, что она много преподавала.

Элина Быстрицкая скончалась сегодня после тяжелой и продолжительной болезни.

Прощание с артисткой состоится в Малом театре, где она служила в течение нескольких десятилетий. По предварительным данным, церемония пройдёт в понедельник.

Похоронят Быстрицкую на Новодевичьем кладбище.

Ранее сообщалось, что в Москве появится мемориальная доска, посвящённая Элине Авраамовне.