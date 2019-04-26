Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Элины Быстрицкой

Близко знавшие пленительную звезду театра и кино Элину Быстрицкую вспоминают о ее философском кредо: "Актриса, не познавшая любовь и одиночество, не будет искренней на сцене". Этому правилу и в собственной жизни она следовала до последней березки.

Президент Александр Лукашенко направил 26 апреля слова искреннего соболезнования родным и близким народной артистки СССР, сообщила пресс-служба белорусского лидера. "Обладавшая уникальным талантом и тонким восприятием характеров персонажей Элина Авраамовна создала на экране и в театре множество запоминающихся ролей, благодаря которым снискала всенародную любовь", - говорится в траурной телеграмме.

Глава Беларуси отметил, что творческое наследие артистки стало неотъемлемой частью сокровищницы советского и российского искусства: "светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах".

Легенда Малого театра, как уже сообщал "СОЮЗ", ушла из жизни 26 апреля на 92-ом году жизни. В последнее время Быстрицкая тяжело болела, но в памяти миллионов она навсегда останется Аксиньей из шолоховского "Тихого Дона": гордой, прекрасной, любящей и сильной казачкой.

Ей было тринадцать лет, когда она ушла на фронт: была санитаркой, спасала солдат. Коллеги вспоминают, что война наложила отпечаток на ее характер и судьбу. "Она всю свою жизнь положила на алтарь искусства. И думаю, поэтому ее в Малом театре будут помнить всегда, вернее навсегда", - сказал в эфире российского радио режиссер Андрей Житинкин, в чьей постановке великая актриса сыграла последнюю свою главную роль на сцене.