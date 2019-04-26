Названа средняя цена подержанного российского автомобиля

Средняя цена подержанного автомобиля отечественной марки в 2018 году составила 150 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства "Автостат".

Для получения результата специалисты компании проанализировали ценовую информацию о 30 тысячах модификаций легковых автомобилей 2002-2018 годов выпуска. Алгоритм расчета основан на анализе объявлений о продаже автомобилей с пробегом на трех интернет-площадках, а также учитывает аналитику реальных данных о продажах автомобилей на площадках официальных дилеров.

Оказалось, что на ценник автомобиля с пробегом существенное влияние оказывает возраст машины. К примеру, средняя цена автомобиля российской марки в возрасте до трех лет достигает 505 тысяч рублей. В то же время стоимость отечественных машин старше 15 лет в среднем составляет 61 тысячу рублей.

Ранее эксперты выяснили, что лидерство среди моделей на рынке подержанных автомобилей в сегменте SUV по-прежнему удерживает трехдверная Lada 4x4.

За три месяца нынешнего года в России приобрести 21 тысячу таких автомобилей (плюс 3 процента к тому же периоду 2018 года).