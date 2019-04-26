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26.04.2019 18:05
Рубрика: Общество
Проект: РГ-Медиа

Курс на Берлин: "Ночные волки" едут "Дорогами Победы" - видео

Текст: Рамиля Туктарова

В пятницу стартовал юбилейный, пятый по счету, Международный мотомарш "Дороги Победы - на Берлин", приуроченный к 74-й годовщине Победы над фашизмом.

В этом году колонна участников мотопробега начала свой путь от стен Музея Победы на Поклонной горе. Своей акцией "Ночные волки" хотят привлечь внимание всей мировой общественности к теме Великой Отечественной войны и напомнить об исторической правде. Они проедут по местам сражений советских солдат и поклонятся могилам павших в тех жестоких боях.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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За две недели байкеры преодолеют более 6 тысяч км. По пути к колонне будут присоединяться другие участники. Уже сейчас можно сказать, что состав получается действительно интернациональным. Вместе российскими мотоциклистами в поездку отправились их товарищи из Польши, Германии, Италии и даже Иордании. А вот лидеру "Ночных Волков" Александру Залдастанову, увы, въезд в Евросоюз запрещен. Он доедет только до Бреста.

На пути будут несколько стран - участники проедут по таким городам, как Смоленск, Брест, Варшава, Брно, Аушвиц, Лейпциг. А вначале заедут в город-герой Тулу, чтобы поклониться одной из местных часовен.

Завершится мотопробег 9 мая в Берлине. В Трептов-парке мотоциклисты пронесут знамя Победы и возложат цветы к подножию памятника "Воину Освободителю".

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