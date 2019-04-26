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26.04.2019 13:31
Рубрика: Общество

Опрос: Готовить куличи и красить яйца будет почти половина россиян

Текст: Елена Яковлева

По данным ВЦИОМ, почти половина россиян будут готовить куличи и красить яйца к Пасхе, которую Русская православная церковь в этом году празднует 28 апреля.

Фото: РИА Новости
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- 48 процентов опрошенных будут готовить куличи, пасху и красить яйца, а 21 из них - освящать их в церкви. В прошлом году намерение готовить пасхальные блюда было выше - 59 процентов респондентов собирались это делать. Но если учесть, что и куличи, и пасха сегодня, в основном, покупаются, может быть, дело в честности признания, а не в потере интереса к пасхальному столу.

По результатам опроса, 44 процента россиян планируют в Пасху отправиться в гости или принимать гостей у себя дома, это давний благочестивый обычай и правильное для праздника поведение.

На ночную пасхальную службу пойдет 11 процентов опрошенных россиян. Но это очень трудная по нагрузке служба, она начинается с Крестного хода вокруг храма, который завершается возгласом "Христос воскресе!" и ответом на него "Воистину воскресе!". Затем до 4 утра следуют богослужения, завершающиеся Литургией.

Не всякий пожилой и слабый здоровьем человек может это осилить. Поэтому утром проводятся еще две пасхальные Литургии, и конечно, социологам надо считать не собирающихся на ночную пасхальную службу, которую почему-то называют "Всенощной" (хотя это отнюдь не "Всенощная"), а в том числе и тех, кто пойдет в храм утром.

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Половина россиян сказали социологам, что в Пасху празднуют Воскресение Христа, 6 процентов почему-то убеждены, что в этот день отмечается день рождения Христа, 4 процента думают, что это день поминовения усопших. Скорее всего, из-за привычки ездить в этот день на кладбище.

77 процентов россиян (среди православных - 85) правильно назвали дату празднования Пасхи в этом году.

Не планируют отмечать праздник 18 процентов опрошенных. Среди молодежи от 18 до 24 лет таких 35 процентов.

Общество Религия Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Празднование Пасхи
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