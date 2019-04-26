Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе. По словам Земана, украинцы уже не верят Порошенко как минимум из-за того, что он обещал прекратить конфликт на востоке страны, но не смог обеспечить этого.

Земан также признался, что считает Владимира Зеленского лучшим выбором для украинцев, чем Порошенко, так как представитель партии "Слуга народа" стремится к демократическим структурам Запада, разрешению конфликта в Донбассе и борьбе с олигархами, отмечает Barrandov. "Давайте пожелаем новому украинскому президенту всего самого лучшего", - подытожил Земан.

Между тем американское издание The National Interest писало, что Порошенко потерпел сокрушительное поражение во втором туре выборов главы Украины из-за антироссийского курса и националистической риторики. Автор статьи отмечает, что симпатии украинцев к России и ее жителям резко возрастут после разрешения конфликта на востоке страны. Очевидно, что Порошенко это понимал и тормозил реализацию "минских договоренностей".

Тем временем в штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе.