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26.04.2019 03:28
Рубрика: В мире

Президент Чехии возложил на Порошенко вину за конфликт в Донбассе

Президент Чешской Республики Милош Земан. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Президент Чешской Республики Милош Земан. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Президент Чешской Республики Милош Земан. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Чехии Милош Земан обвинил пока еще действующего украинского лидера Петра Порошенко в отсутствии мира в Донбассе. По словам Земана, украинцы уже не верят Порошенко как минимум из-за того, что он обещал прекратить конфликт на востоке страны, но не смог обеспечить этого.

В прошлом году три тысячи украинцев работали в Чехии нелегально

Земан также признался, что считает Владимира Зеленского лучшим выбором для украинцев, чем Порошенко, так как представитель партии "Слуга народа" стремится к демократическим структурам Запада, разрешению конфликта в Донбассе и борьбе с олигархами, отмечает Barrandov. "Давайте пожелаем новому украинскому президенту всего самого лучшего", - подытожил Земан.

Между тем американское издание The National Interest писало, что Порошенко потерпел сокрушительное поражение во втором туре выборов главы Украины из-за антироссийского курса и националистической риторики. Автор статьи отмечает, что симпатии украинцев к России и ее жителям резко возрастут после разрешения конфликта на востоке страны. Очевидно, что Порошенко это понимал и тормозил реализацию "минских договоренностей".

Тем временем в штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе.

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