Путин назвал Египет надежным партнером на Ближнем Востоке

Российский президент Владимир Путин отметил, что отношения с Египтом развиваются энергично.

"Египет - надежный партнер России вообще и в ближневосточном регионе в частности", - сказал он, открывая переговоры с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита "Один пояс - один путь", который в эти дни проходит в Пекине.

Путин также напомнил, что в прошлом году страны отметили 75-летие с момента установления дипломатических отношений. Он подчеркнул, что подписанный во время визита президента Египта в Россию Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве позволяет вывести отношения двух стран на новый уровень. "Мы координируем наши усилия на международной арене, и в этой связи хочу вас поблагодарить за согласие вместе с нами стать сопредседателем первого саммита Россия-Африка, который пройдет в октябре этого года", - заявил российский президент.

Путин также сообщил, что товарооборот между Египтом и Россией увеличился на 14% и достиг 8 миллиардов по итогам прошлого года. "А в январе-феврале еще 25% прибавил", - добавил он.

В пятницу в Пекине Владимир Путин проводит серию встреч с лидерами государств. Так, он уже провел переговоры с президентами Азербайджана и Сербии. Еще предстоят встречи с президентом республики Кипр и госсоветником Мьянмы. Еще днем после церемонии открытия форума "Один пояс - один путь", Владимир Путин также провел русско-китайские переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.