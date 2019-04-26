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26.04.2019 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Троих полицейских обвинили в избиении до смерти отца чемпиона ММА

В Орехово-Зуевском районе Московской области трое полицейских обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Речь идет о резонансном избиении отца чемпиона ММА Магомеда Юнусилау.

Инцидент произошел 11 апреля. В этот день 46-летний мужчина был госпитализирован в местную больницу с черепно-мозговой травмой. Спасти его врачи не смогли - через неделю он скончался. По подозрению в избиении мужчины были арестованы трое полицейских. Одного из них оставили в СИЗО, двоих - под домашним арестом.

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Следователем следственного отдела по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области трем оперуполномоченным 2-го отдела полиции МУ МВД России "Орехово-Зуево" предъявлено обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека и превышении должностных полномочий с применением насилия, сообщил в пятницу, 26 апреля, официальный сайт регионального главка СКР.

Следствие утверждает, что у полицейских "внезапно" возникли "личные неприязненные отношения" к потерпевшему. В результате они избили его руками и ногами. В ходе инцидента сотрудники правоохранительных органов сломали нос еще одному человеку, который заступился за знакомого. Поскольку инцидент получил сильный резонанс, и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов принял решение передать дело первому управлению по расследованию особо важных дел.

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