Россия предложила КНДР облегчить визовый режим для российских туристов

Россия предложила КНДР облегчить процедуры получения северокорейской визы для российских туристов. Об этом в пятницу после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы просто предложение сделали для российских туристов. Сейчас все привыкли подавать документы в электронном виде, чтобы не ходить по консульствам, это удобно и быстро", - объяснил Кожемяко суть этого предложения. Слова губернатора приводит РИА Новости. При этом глава Приморья отметил, что на данном этапе речи о полной отмене виз не идет.

В пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию. Накануне его бронепоезд отправился с вокзала Владивостока.