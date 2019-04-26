Вулканы Камчатки сфотографировали с борта МКС

Серию снимков Камчатки, сделанных летчиком-космонавтом Олегом Кононенко на борту международной космической станции, опубликовали в фотогалерее на сайте Роскосмоса.

На снимках вулканы Кроноцкий, Корякский, Авачинский, Большой Семячик, Крашенинников, Толбалчик и Малая удина. Также космонавту удалось запечатлеть город Вилючинск.

В галерее фотографий героя РФ представлено много других удивительных снимков. Среди них космические панорамы из разных уголков мира, будни МКС, иллюстрации подготовки и выхода в открытый космос.

В фотогалерее Роскосмоса представлены работы и других космонавтов.