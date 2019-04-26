На горящем заводе "Красмаш" рухнула крыша площадью 2,5 тыс "квадратов"

Площадь возгорания на территории завода "Красмаш" в Красноярске достигла пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, из-за огня произошло обрушение кровли цеха, где возник пожар. Площадь обрушения составляет 2,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на территории оборонного завода по производству ракетно-космической техники загорелась кровля складского здания с готовой продукцией холодильников. Представитель "Роскосмоса", в состав которого входит завод, уточнил, что производственным цехам "Красмаша" огонь не угрожает.

Спасатели подтвердили ТАСС информацию о пожаре в холодильном корпусе. В МЧС присвоили пожару четвертый ранг сложности - наивысший на территории региона. Для ликвидации ЧП привлечена группировка из 64 человек и двух десятков единиц спецтехники. Информации о пострадавших на данный момент нет.

"Красноярский машиностроительный завод" занимается производством ракетно-космической техники. В частности, в цехах завода производятся баллистические ракеты для подводных лодок третьего поколения "Синева", а также перспективный ракетный комплекс пятого поколения "Сармат". Кроме того, завод изготавливает части для ракета-носителей "Протон" и "Зенит".