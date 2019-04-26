Новости

Козак назвал срок очищения трубопровода от загрязненной нефти 20:14
Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Элины Быстрицкой 20:13
Конкурсы для подключения к интернету соцобъектов пройдут в мае-июне 19:56
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира 19:45
В Кисловодске скорая помощь сбила школьницу 19:40
Донские казаки установят памятник Элине Быстрицкой 19:36
В Китае открыли самый высотный в мире автомобильный туннель 19:15
"Сир Барристан" спрогнозировал финал "Игры престолов" 19:13
Пожар на заводе "Красмаш" локализован 19:12
Американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы 19:10
В России завели уголовное дело на виновников загрязнения нефти 19:08
В Петербурге ввели субсидию на оплату общего имущества при капремонте 19:01
В Петербурге сотрудница зоопарка выходила кенгуренка в вязаной сумке 18:33
По просьбам жителей в Измайлове построят объекты социнфраструктуры 18:15
В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика 18:13
Пожар на территории завода "Красмаш" охватил 24 тысячи кв метров 18:06
Курс на Берлин: "Ночные волки" едут "Дорогами Победы" - видео 18:05
Троих полицейских обвинили в избиении до смерти отца чемпиона ММА 18:03
Какие купюры подделывают в Крыму чаще всего 18:03
В Сети появилась интерактивная карта мира "Игры престолов" 18:01
Бывший сотрудник ФСБ арестован по делу о хищении 490 млн 18:00
Рядом с Тольятти появится новый мост через Волгу 17:55
Актриса из триллера "Мост" Стефани Шерк покончила с собой 17:55
В Крыму ФСБ поймала за взятку контролера объектов ФЦП 17:42
В столице пройдет фестиваль "Московская весна A Cappella" 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
26.04.2019 18:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар на территории завода "Красмаш" охватил 24 тысячи кв метров

Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске увеличилась до 24 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Красноярскому краю.

В то же время источник  РИА Новости в экстренных службах региона отметил, что производственные цеха завода "Красмаш" находятся в километре от очага возгорания. Угрозы взрыва производимых на предприятии баллистических ракет отсутствует.

По данным собеседника агентства, собранные ракеты не снабжены боеголовками. Кроме того, складской цех с холодильниками, на крыше которого и возник пожар, находится примерно в одном километре от помещений сборки, и пламя не угрожает предприятию.

Фото: https://vk.com/krasghest
На горящем заводе "Красмаш" рухнула крыша площадью 2,5 тыс "квадратов"

Ранее сообщалось, что на территории оборонного завода "Красмаш" загорелась крыша холодильного цеха с готовой продукцией. Площадь пожара разрослась до 24 тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение крыши на площади 2,5 тысяч "квадратов".  Горящий цех по производству холодильных установок принадлежит компании, которая арендует площади у оборонного предприятия. На складе находятся порядка 50 тысяч готовых холодильников.

Как уточнили в пресс-службе администрации Красноярского края, цех принадлежит заводу по производству холодильников "Бирюса". По данным "Интерфакс", сейчас проверяется информация о том, что огонь со склада перекинулся на сам завод.

В МЧС сообщили, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет. Пожару присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. В ликвидации возгорания принимают участие 94 человека и 21 единица спецтехники. По данным региональных властей, угрозы распространения химически вредных веществ также отсутствует. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не зафиксирована. Ветер сносит столб дыма в сторону Энергетиков и Нижних Черемушек, жителям рекомендуют не открывать окна.

"Красноярский машиностроительный завод" занимается производством баллистических ракет для подводных лодок третьего поколения "Синева", а также перспективного ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". Кроме того, завод изготавливает части для ракета-носителей "Протон" и "Зенит".

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак назвал срок очищения трубопровода от загрязненной нефти
Путин утвердил показатели эффективности губернаторов
МИД: ДРСМД может прекратить существование 2 августа 2019 года
Суды арестовали полковника ФСБ и его бывшего подчиненного
"Мою Аксинью в "Тихом Доне" казаки приняли": Умерла Элина Быстрицкая