Пожар на территории завода "Красмаш" охватил 24 тысячи кв метров

Площадь пожара на территории завода "Красмаш" в Красноярске увеличилась до 24 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Красноярскому краю.

В то же время источник РИА Новости в экстренных службах региона отметил, что производственные цеха завода "Красмаш" находятся в километре от очага возгорания. Угрозы взрыва производимых на предприятии баллистических ракет отсутствует.

По данным собеседника агентства, собранные ракеты не снабжены боеголовками. Кроме того, складской цех с холодильниками, на крыше которого и возник пожар, находится примерно в одном километре от помещений сборки, и пламя не угрожает предприятию.

Ранее сообщалось, что на территории оборонного завода "Красмаш" загорелась крыша холодильного цеха с готовой продукцией. Площадь пожара разрослась до 24 тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение крыши на площади 2,5 тысяч "квадратов". Горящий цех по производству холодильных установок принадлежит компании, которая арендует площади у оборонного предприятия. На складе находятся порядка 50 тысяч готовых холодильников.

Как уточнили в пресс-службе администрации Красноярского края, цех принадлежит заводу по производству холодильников "Бирюса". По данным "Интерфакс", сейчас проверяется информация о том, что огонь со склада перекинулся на сам завод.

В МЧС сообщили, что пострадавших и погибших в результате ЧП нет. Пожару присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. В ликвидации возгорания принимают участие 94 человека и 21 единица спецтехники. По данным региональных властей, угрозы распространения химически вредных веществ также отсутствует. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не зафиксирована. Ветер сносит столб дыма в сторону Энергетиков и Нижних Черемушек, жителям рекомендуют не открывать окна.

"Красноярский машиностроительный завод" занимается производством баллистических ракет для подводных лодок третьего поколения "Синева", а также перспективного ракетного комплекса пятого поколения "Сармат". Кроме того, завод изготавливает части для ракета-носителей "Протон" и "Зенит".