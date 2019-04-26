В Омске умер ребенок, которого дед засунул в печь

В пятницу утром в реанимации ожогового центра в Омске умер двухлетний ребенок, которого дед затолкал в горящую печь, сообщили в СК.

За жизнь мальчика на протяжении трех дней боролись врачи. Однако спасти ребенка не удалось - травмы оказались слишком тяжелыми. У мальчика были диагностированы ожоги 50 процентов тела.

- В связи со смертью ребенка действия обвиняемого были переквалифицированы на убийство малолетнего с особой жестокостью, - рассказала "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - Ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Дед погибшего ребенка на допросе заявил, что не помнит событий того вечера, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сообщил следователю, что не верит, что мог убить внука, так как сильно его любил. Подогреваемый согласился с арестом, но не раскаялся в случившемся.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля в садоводческом товариществе "Птицевод". Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 53-летний омич поссорился с супругой и затолкал в горящую печь своего маленького внука. Ребенка вытащила из огня соседка. В тяжелейшем состоянии малыш был доставлен в реанимацию.

Ленинский районный суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве на два месяца.