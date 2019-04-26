В Сети появилась интерактивная карта мира "Игры престолов"

Новосибирский картографический сервис 2ГИС вместе с Амедиатекой создали детальную интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Эссоса и Вестероса.

Поклонники "Игры престолов" смогут найти на ней все фигурирующие в сериале города, реки, острова и другие локации. С помощью карты можно визуализировать происходящее на экране. Например, понять, какой путь пришлось преодолеть армии Безупречных или как далеко расположена Стена от Королевской гавани. А еще - оценить владения главенствующих домов Семи Королевств.

С помощью интерактивного сервиса пользователи также смогут воспользоваться тематическим путеводителем и узнать, где устраивают лучшие битвы сезона и в каких городах безупречный шопинг.

- В карточки мест Вестероса и Эссоса можно добавлять отзывы, - сообщает пресс-служба компании.

Поклонники сериала смогут также узнать, что думают о таинственных замках, морях и лесах не только любители "Игры престолов", но и сами герои популярного сериала.