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26.04.2019 18:01
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Сети появилась интерактивная карта мира "Игры престолов"

Текст: Наталья Граф

Новосибирский картографический сервис 2ГИС вместе с Амедиатекой создали детальную интерактивную карту Семи Королевств и Вольных городов Эссоса и Вестероса.

Фото: Youtube.com
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Поклонники "Игры престолов" смогут найти на ней все фигурирующие в сериале города, реки, острова и другие локации. С помощью карты можно визуализировать происходящее на экране. Например, понять, какой путь пришлось преодолеть армии Безупречных или как далеко расположена Стена от Королевской гавани. А еще - оценить владения главенствующих домов Семи Королевств.

С помощью интерактивного сервиса пользователи также смогут воспользоваться тематическим путеводителем и узнать, где устраивают лучшие битвы сезона и в каких городах безупречный шопинг.

- В карточки мест Вестероса и Эссоса можно добавлять отзывы, - сообщает пресс-служба компании.

Поклонники сериала смогут также узнать, что думают о таинственных замках, морях и лесах не только любители "Игры престолов", но и сами герои популярного сериала.

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