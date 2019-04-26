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26.04.2019 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов. Новое обвинение по более серьезной статье предъявили его приемной матери, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В августе прошлого года шестилетнего мальчика, который воспитывался в семье опекунов, избили до полусмерти. Ребенок попал в областную детскую клиническую больницу. Следственный комитет России возбудил уголовные дела как по факту истязания малыша, так и о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, которая привела к подобной трагедии.

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О ЧП стало известно лишь после того, как мальчика с множественными телесными повреждениями доставили в больницу. По данным медиков, у него была открытая черепно-мозговая травма, сломаны ребра, многочисленные синяки. В семье сначала сказали, что ребенок упал с двухъярусной кровати. Но в ходе осмотра было определено, что у мальчика есть многочисленные травмы, полученные ранее. Как считают в Следкоме Вологодской области, малыша систематически истязали.

Родную мать мальчика лишили родительских прав. Она отбывала срок за нападение на мужа, а ее сына взяла под опеку семья близких родственников, у которых трое собственных несовершеннолетних детей - трех, шести и тринадцати лет. Но даже после того, как биологическая мать вернулась из колонии, она практически не навещала своего ребенка, не платила алименты.

Уголовное дело находится на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который специально приезжал по этому делу в Вологду. Председатель СК РФ уже выразил соболезнование близким мальчика. В связи со смертью ребенка приемной матери предъявили новое обвинение по более тяжкой 111 статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего".

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