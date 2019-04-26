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26.04.2019 10:05

Видео: у легковушки на полном ходу оторвался капот

Текст: Вадим Давыденко

Незакрытый капот автомобиля едва не привел к ДТП на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Мог пострадать как сам водитель лишившийся капота иномарки, так и мчавшиеся за ним автомобили.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этом ролике с видеорегистратора видно, как на едущей по среднему ряду черной иномарке встречным ветром задирает незакрытый капот, а затем отрывает его с мясом и перебрасывает через крышу на дорогу. Что чувствовал в эти секунды водитель, как он вел машину, не видя ничего впереди - мы так и не узнаем.

Как не узнаем и ощущений водителей ехавших сзади машин, когда над ними вспорхнул и начал стремительно опускать вниз лист металла, способный и крышу пробить, и лобовое стекло. Судя по отсутствию в сводках за день данных о ДТП с пострадавшими, капот приземлился на трассу без последствий.

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#видео #авто