Донские казаки установят памятник Элине Быстрицкой

Донские казаки установят памятник ушедшей сегодня из жизни Элине Быстрицкой - лучшей Аксинье из "Тихого Дона" всех времен, как называют одну из самых любимых в России актрис. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Всевеликого войска Донского.

Такое решение будет принято на заседании исторического казачьего совета, на котором обсудят два варианта места для будущей скульптуры: в хуторе Диченском, где создавалась картина "Тихий Дон" (в нем, кстати, есть памятный камень, посвященный съемкам), или в станице Вешенской, где жил и творил автор романа Михаил Шолохов.

Элину Быстрицкую планируют увековечить в образе Аксиньи - в казачьем наряде. Жители хутора Диченский, узнав о смерти актрисы, несут к памятному камню цветы.

В донских храмах прихожане ставят свечи об ее упокоении. В Ростовской области искренне любят Элину Быстрицкую, трудно найти семью, в которой бы не знали, что именно она лучше всех сыграла знаменитую шолоховскую героиню. "Не сыграла, а прожила роль", - так говорят о Быстрицкой на Дону и даже зовут актрису Аксиньей Донской.

Кстати

В центре Шолохова в Ростове-на-Дону пройдет демонстрация фильма "Тихий Дон" с Быстрицкой в главной роли, там же откроется экспозиция фотографий актрисы.