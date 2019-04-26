Новости

Козак назвал срок очищения трубопровода от загрязненной нефти 20:14
Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Элины Быстрицкой 20:13
Конкурсы для подключения к интернету соцобъектов пройдут в мае-июне 19:56
Опубликован рейтинг самых счастливых и самых несчастных стран мира 19:45
В Кисловодске скорая помощь сбила школьницу 19:40
Донские казаки установят памятник Элине Быстрицкой 19:36
В Китае открыли самый высотный в мире автомобильный туннель 19:15
"Сир Барристан" спрогнозировал финал "Игры престолов" 19:13
Пожар на заводе "Красмаш" локализован 19:12
Американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы 19:10
В России завели уголовное дело на виновников загрязнения нефти 19:08
В Петербурге ввели субсидию на оплату общего имущества при капремонте 19:01
В Петербурге сотрудница зоопарка выходила кенгуренка в вязаной сумке 18:33
По просьбам жителей в Измайлове построят объекты социнфраструктуры 18:15
В Нальчике ФСБ задержала планировавшего теракты боевика 18:13
Пожар на территории завода "Красмаш" охватил 24 тысячи кв метров 18:06
Курс на Берлин: "Ночные волки" едут "Дорогами Победы" - видео 18:05
Троих полицейских обвинили в избиении до смерти отца чемпиона ММА 18:03
Какие купюры подделывают в Крыму чаще всего 18:03
В Сети появилась интерактивная карта мира "Игры престолов" 18:01
Бывший сотрудник ФСБ арестован по делу о хищении 490 млн 18:00
Рядом с Тольятти появится новый мост через Волгу 17:55
Актриса из триллера "Мост" Стефани Шерк покончила с собой 17:55
В Крыму ФСБ поймала за взятку контролера объектов ФЦП 17:42
В столице пройдет фестиваль "Московская весна A Cappella" 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
"РГ"-советы: Как испечь правильный кулич
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
26.04.2019 19:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Донские казаки установят памятник Элине Быстрицкой

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

Донские казаки установят памятник ушедшей сегодня из жизни Элине Быстрицкой - лучшей Аксинье из "Тихого Дона" всех времен, как называют одну из самых любимых в России актрис. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Всевеликого войска Донского.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Владимир Бортко: Все, что делала Быстрицкая, было просто замечательно

Такое решение будет принято на заседании исторического казачьего совета, на котором обсудят два варианта места для будущей скульптуры: в хуторе Диченском, где создавалась картина "Тихий Дон" (в нем, кстати, есть памятный камень, посвященный съемкам), или в станице Вешенской, где жил и творил автор романа Михаил Шолохов.

Элину Быстрицкую планируют увековечить в образе Аксиньи - в казачьем наряде. Жители хутора Диченский, узнав о смерти актрисы, несут к памятному камню цветы.

В донских храмах прихожане ставят свечи об ее упокоении. В Ростовской области искренне любят Элину Быстрицкую, трудно найти семью, в которой бы не знали, что именно она лучше всех сыграла знаменитую шолоховскую героиню. "Не сыграла, а прожила роль", - так говорят о Быстрицкой на Дону и даже зовут актрису Аксиньей Донской.

Кстати

В центре Шолохова в Ростове-на-Дону пройдет демонстрация фильма "Тихий Дон" с Быстрицкой в главной роли, там же откроется экспозиция фотографий актрисы.

Общество Утраты Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Козак назвал срок очищения трубопровода от загрязненной нефти
Путин утвердил показатели эффективности губернаторов
МИД: ДРСМД может прекратить существование 2 августа 2019 года
Суды арестовали полковника ФСБ и его бывшего подчиненного
"Мою Аксинью в "Тихом Доне" казаки приняли": Умерла Элина Быстрицкая