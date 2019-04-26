В Крыму ФСБ поймала за взятку контролера объектов ФЦП

Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали с поличным одного руководителей ГКУ РК "Инвестстрой", контролирующего исполнение федеральной целевой программы развития полустрова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В круг обязанностей задержанного сотрудника входил контроль за реализацией сроков строительства объектов в рамках ФЦП.

- Установлено, что сотрудник госпредприятия, являясь руководителем проектов ФЦП, вымогал деньги за подписание актов строительного контроля, - сообщили "РГ" в УФСБ. - 25 апреля 2019 года он задержан при получении 300 тысяч рублей от одного из подрядчиков.

На 60 денежных купюр достоинством 5000 рублей был нанесен специальный люминеесцирующий раствор. Видимо, задержанный пересчитывал деньги при передаче, и испачкал руки. Поэтому при задержании они светились зеленым светом. "Деньги передали просто в знак благодарности", - пояснил чиновник оперативникам.

Обвиняемый задержан. Следственный комитет возбудил уголовное по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере".

Это не первый случай задержания людей, причастных к выполнению ФЦП развития Крыма. В июне 2018 года Киевский районный суд Симферополя приговорил бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Казурина обвинили в получении взятки в размере 27 миллионов рублей, мошенничестве и отмывании денег. За вознаграждение экс-чиновник оказывал услуги строительным фирмам при получении выгодных контрактов в рамках ФЦП.

17 октября 2018 года по подозрению в получении взятки в размере 5 миллионов рублей, задержан другой вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин. Следствие по его дело продолжается.