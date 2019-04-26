Жительницу Кубани осудили на 5,4 года за избиение младенца

Майкопский районный суд приговорил 29-летнюю жительницу Краснодарского края к 5,4 года лишения свободы за избиение ее четырехмесячной дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Женщина признала свою вину и раскаялась, а также просила суд назначить ей условное наказание. Приговор не вступил в законную силу, однако адвокат подсудимой заявила, что они не будут его обжаловать.

Как ранее уже писала "РГ", 13 января этого года в приемное отделение республиканской клинической больницы Адыгеи поступил малолетний ребенок с множественными переломами и гематомами на теле, которые он получил от своей матери.

Известно, что женщина на новогодние праздники поехала погостить в Адыгею к знакомым. Там непутевая мать набросилась с кулаками на свою маленькую дочь за то, что та плакала и мешала ей заниматься делами. В больнице у младенца диагностировали 49 различных переломов, а также двустороннее воспаление легких. Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь, в том числе на время лечения подключили к искусственной вентиляции легких.

Против матери было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего. Позже суд также лишил ее родительских прав.

Выяснилось, что избитая девочка была у женщины пятым ребенком. До этого суд уже лишил жительницу Краснодара родительских прав в отношении остальных ее четырех детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Адыгее Александр Ивашин сообщил, что пострадавшая четырехмесячная девочка на данный момент чувствует себя хорошо, она полностью поправилась и находится в детском учреждении региона. В дальнейшем у нее есть шансы попасть в приемную семью.