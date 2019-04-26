МВД РФ проверит аварию с участием начальника ГИБДД Чебаркуля

- Проверку осуществляет группа из пяти сотрудников центрального аппарата Министерства во главе с начальником инспекции по личному составу Департамента государственной службы и кадров МВД России полковником внутренней службы Денисом Дацко, - сообщила Ирина Волк. - 23 апреля приказом начальника ГУ МВД по Челябинской области капитан полиции Григорий Керусенко уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Как уже сообщала "РГ", резонансная авария произошла в Чебаркуле в ночь на 21 апреля. По свидетельству очевидцев, выбравшись из машины, полицейский начальник едва стоял на ногах, смотрел на мир стеклянными глазами и не мог связать двух слов. Однако чуть позже нашел в себе силы записать видеообращение со своей версией случившегося.

В 14-минутном ролике, размещенном в социальных сетях, Керусенко красноречиво рассказал о том, что за рулем иномарки находился его приятель, а сама авария была спровоцирована его недоброжелателями из-за трений "на профессиональной почве". Якобы его стараниями была пресечена некая "расслабленность" в работе подчиненных, показатели аварийности по вине пьяных водителей снизились в первом квартале на 75 процентов. А сам начальник, будучи примером для остальных, пьяным за руль никогда не садился и всегда в таких случаях просил его отвезти кого-то из знакомых.

Так, по словам полицейского, произошло и на этот раз. Аварию спровоцировали, когда его из ресторана отвозил домой приятель, сразу брызнули в лицо из газового баллончика и начали снимать на видео, как виновника ДТП. А он "в это позднее время суток был уставший, замешкался и просто не знал, как себя вести".

В полицейском главке региона этой детективной версии не поверили. На видеозаписи очевидцев ДТП приглашенный водитель никак не фигурировал, а камеры у ресторана зафиксировали, как полицейский подходит к машине и уезжает один.

На начальника ГИБДД составили протокол об оставлении места ДТП. И теперь ему грозит лишение водительских прав на срок до полутора лет или 15 суток административного ареста.