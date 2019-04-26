Самый мощный двигатель Lada станет "безвтыковым"

Волжский автогигант продолжает масштабную модернизацию существующей линейки силовых агрегатов. Планируется, что самый мощный (122 л.с.) "вазовский" 1,8-литровый двигатель с индексом ВАЗ-21179 вскоре получит "безвтыковую" версию. Случится это в середине лета текущего года, сообщает портал Quto.ru. Тем самым отечественный автопроизводитель полностью перейдет на "безвтыковые" двигатели.

Тем не менее, несмотря на нововведение, сотрудники дилерской сети компании сообщили "РГ", что из всех случаев обрыва ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на 1,8-литровых моторах ни разу не встречались гнутые клапана.

Напомним, с июля 2018 года АвтоВАЗ начал применять во всех моторах объемом 1,6 литра новые так называемые "безвтыковые" поршни (с выточками). При обрыве ремня ГРМ клапана благодаря оптимизации формы поршней с ними не встречаются (не гнутся). Это позволяет автовладельцам избежать дорогостоящего и трудоёмкого ремонта. На таких двигателях можно смело ездить до момента обрыва ремня или заклинивания помпы. Поставщиком поршней со специальными "выборками" выступает компания Federal Mogul.

Новая поршневая группа предназначена для целого ряда двигателей: 8-клапанного ВАЗ-11186 мощностью 87 л. с., 16-клапанных моторов ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.), а также 106-сильного ВАЗ-21129 (Lada Vesta, Xray, Largus) и 122-сильного ВАЗ-21179. Последний устанавливают исключительно на семейство автомобилей Lada Vesta и Xray.

К слову, современные моторы большинства автопроизводителей поршней с проточками не имеют, поскольку их наличие негативно сказывается на мощностно-экологические параметры силовых агрегатов.

Кстати, ранее в ряде СМИ сообщалось о том, что 1,8 литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 л.с. получит новую модификацию с индексом ВАЗ-21178. Новая версия мотора способна выдавать до 136 лошадиных сил (+14) за счет внедрения двойной системы смены фаз газораспределения и системы переменной длины впускных каналов.

Стоит отметить, что под капотом самой дорогой и мощной в истории бренда Lada серийной модели - Vesta Sport - располагается форсированный двигатель 1,8 литра мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 187 Нм. Доработанный мотор отличается новыми распредвалами с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), повышенным давлением в топливной системе и оригинальной калибровкой контроллера.

Более того, зарегистрированная АвтоВАЗом в декабре 2017 года некая Lada Vesta R предположительно может оснащаться 1,8-литровым двигателем, форсированным уже до 180 лошадиных сил.

Ранее мы рассказывали, что АвтоВАЗ планирует увеличить выпуск двигателей собственного производства до рекордных показателей.