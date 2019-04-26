Счетная палата отметила высокий уровень исполнения расходов Союзного бюджета

Счетная палата РФ вместе с Комитетом государственного контроля Республики Беларусь провела проверку исполнения бюджета Союзного государства за 2018 год и отметила самый высокий за последние пять лет уровень исполнения его расходной части.

"Союзный бюджет формируется с профицитом с 2016 года. Это происходит за счет включения в доходы накопившихся остатков прошлых лет. Вместе с тем по сравнению с 2017 годом профицит снизился на 22,8 процента. Это обусловлено тем, что часть остатков - около 500 миллионов рублей - была направлена на финансирование союзных программ и проектов. В результате общий объем остатков снизился на 13,5 процента, составив на 1 января 2019 года 2,45 миллиарда рублей", - сообщила аудитор Счетной палаты Татьяна Мануйлова.

Кассовое исполнение расходов в 2018 году составило 5,3 миллиарда рублей или 99,1 процента от запланированного уровня.

Исполнение по союзным программам составило 3,27 миллиарда рублей (около 99 процентов), по проектам - 121,6 миллиона рублей (99,9 процента). Расходы на выполнение 27 запланированных мероприятий исполнены в сумме 1,25 миллиарда рублей или 99,2 процента.