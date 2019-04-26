Составлен рейтинг проблем, с которыми водители сталкиваются в дороге

Водители чаще всего обращаются за технической помощью на дороге из-за проколотого колеса или севшего аккумулятора, а вызывают эвакуатор - из-за невозможности завести машину. Только 10% вызовов эвакуатора приходится на ДТП. К таким выводам пришли аналитики "Яндекс.Денег", изучив, как россияне пользуются специальной услугой сервиса "Пакет автомобилиста".

В исследовании учитывались обращения водителей за техническими и юридическими консультациями по телефону, а также за техпомощью на дороге. В частности, пользователи "Пакета автомобилиста" просили помочь с подвозом топлива, мелким ремонтом, эвакуацией машины с места ДТП или, например, поломки, с запуском двигателя, заменой колес, вскрытием заевшей двери авто, вызовом такси, сбором справок после ДТП, поиском запчастей.

Аналитики анализировали обращения водителей с января 2018 года по март 2019. Выяснилось, что за эти 15 месяцев 42% обращений через "Пакет автомобилиста" пришлось на техническую помощь. Причина четверти таких заявок - севший аккумулятор, 15% - проколотое колесо. В 9% случаев водители вызывали техпомощь из-за застрявшей машины, при этом 40% таких обращений было из-за увязшего в снегу автомобиля.

Примерно треть всех заявок через "Пакет автомобилиста" с января 2018 по март 2019 года - это запросы эвакуации машины. В основном водители пользовались этой услугой, когда не могли самостоятельно завести машину (30% от всех обращений за эвакуацией) или сталкивались с мелкими неполадками - например, сломался ремень безопасности, потекло масло или застучал двигатель.

В январе 2018 - марте 2019 года в 14,5% случаев пользователи "Пакета автомобилиста" обращались за юридическими консультациями, примерно в 11% - за помощью в подвозе топлива, вскрытии заевших дверей авто, а также за техническими консультациями. С помощью сервиса водители также вызывали себе такси на место поломки машины или, например, ДТП (3,5% обращений).

"Яндекс.Деньги" предложили водителям "Пакет автомобилиста" в декабре 2017 года. Он позволяет водителям получать не только помощь на дороге, но и кэшбэк 3% за платежи картой "Яндекс.Денег" в разных автокатегориях.