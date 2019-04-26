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26.04.2019 17:05
Рубрика: Происшествия

Суды арестовали полковника ФСБ и его бывшего подчиненного

Текст: Иван Петров

Двое из троих накануне задержанных сотрудников ФСБ (двое из них уже бывшие) заключены под стражу. Такие решения 26 апреля принял Басманный районный суд Москвы и 235-й гарнизонный военный суд. Судьи удовлетворили к настоящему моменту два ходатайства следствия - в отношении руководителя одного из отделов подразделения ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывшего подчиненного Дмитрия Фролова.

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Ходатайство в отношении коллеги Фролова - Андрея Васильева - будет рассмотрено в ближайшее время. Впрочем, сомневаться, что его тоже отправят в СИЗО, не приходится. Полковника ФСБ Черкалина, напомним, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Его бывшим подчиненным - Фролову и Васильеву - вменяется мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, экс-сотрудники ФСБ мошенническим путем похитили в 2011 году 490 млн рублей. Согласно материалам дела, в 2011 году Фролов, будучи действующим сотрудником центрального аппарата ФСБ, используя свое служебное положение, ввел потерпевшего гражданина Гляделкина в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности.

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Потерпевший, испугавшись, что инвестиционные проекты по строительству жилых домов в Москве сорвутся из-за этого, согласился передать сотрудникам ФСБ принадлежащую ему долю в уставном капитале одного из предприятий. Именно ее позднее оценили в 490 млн рублей. Черкалин и Фролов арестованы на 2 месяца.

Напомним, 25 апреля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании действующего сотрудника ведомства - полковника Кирилла Черкалина по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Двое его бывших подчиненных также были задержаны, но уже по статье о мошенничестве.

Происшествия Правосудие Суд Правительство ФСБ
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