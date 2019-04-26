Toyota RAV4 стала самым популярным японским SUV с пробегом в России

Toyota RAV4 возглавила рейтинг самых популярных SUV на вторичном авторынке страны. За месяц было реализовано 2970 таких машин (-8,6%). На втором месте легендарный Toyota Land Cruiser. Россияне купили 2970 внедорожников (-22%). Тройку лучших замыкает Nissan Qashqai - 2808 перепроданных машин, что на 8% больше продаж прошлого года.

Далее идут Nissan X-Trail - 2379 штук (-9,6%), Mitsubishi Outlander - 2291 штука (+3,5%), Toyota Land Cruiser 200 - 1671 штука (-4%), а также Honda CR-V - 1578 штук (-28,7%) и Lexus RX - 1621 штука (+12%).

Примечательно, что в этом списке не оказалось Mazda CX-5, которая также очень популярна у россиян - достаточно взглянуть на топ-10 самых продаваемых новых SUV.

Как уточняет агентство "Автостат Инфо", всего же в прошлом месяце было продано 92 912 подержанных кроссоверов и внедорожников, что на 2% меньше прошлогоднего результата - 94 808 штук.

Напомним, в этом году в России должен появиться кроссовер Toyota RAV4 нового поколения. По предварительной информации, продажи автомобиля начнутся во второй половине года.

Новый кроссовер дебютировал на автосалоне в Париже в сентябре 2018 года. Российский "Рафик", скорее всего, будет предлагаться с моторами объемом 2.0 и 2.5 литра. Последний из них сможет работать в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Дизельной версии, напомним, у кроссовера больше нет.

Радикально перекроен не только экстерьер автомобиля, но и интерьер, выполненный в стилистике премиальной линейки Lexus. Главная "фишка" салона - дисплей медиасистемы Entune 3.0 с диагональю 7 или 8 дюймов в зависимости от оснащения. Система поддерживает Apple CarPlay и AndroidAuto, а в России почти наверняка предложат также исполнение с сервисами "Яндекс".