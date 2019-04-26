В Совфеде ждут четких сигналов того, что США откажутся от ядерного оружия

Россия всегда готова поддержать инициативы других стран в сфере разоружения, но Вашингтону придется много поработать, чтобы реализовать намерения президента Дональда Трампа заключить новое ядерное соглашение с Москвой и Пекином, считают в Совете Федерации.

"На предложения, направленные на повышение порога мировой безопасности, Россия никогда не отвечает "нет", - заявил РИА Новости член комитета по обороне Франц Клинцевич. В то же время очевидно, что в данном случае даже согласование общих принципов, которые могли бы стать базой для поиска конкретных решений, потребует весьма длительного времени, считает он. "И не факт, что этот поиск будет успешным. Тем более, что речь идет не о двустороннем соглашении", - подчеркнул сенатор.

По его мнению, "США должны, прежде всего, продемонстрировать, что они реально заинтересованы в контроле за вооружениями, вернувшись к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и прояснив судьбу договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений". "Тогда можно будет всерьез говорить и о достижении более глобальных соглашений", - добавил Клинцевич.

Трампу свойственно делать противоречивые заявления - то США вооружаются, то теперь президент предлагает вообще отказаться от ядерного оружия, напомнил в беседе с RT член комитета по международным делам Сергей Цеков. "Но с точки зрения каких-то здравых вещей ему следовало сделать заявление о прекращении гонки вооружения, - полагает он.

"Если Трамп действительно имеет какие-то намерения в данном вопросе, то в настоящее время он может предпринять какие-то односторонние решения. Например, продемонстрировать, что американцы действительно отказываются от ядерного оружия и собираются разоружаться", - заявил Сергей Цеков.