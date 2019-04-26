Вашингтон вдвое сократит дипмиссию США в Кабуле

Вашингтон почти вдвое сократит штат дипмиссии США в столице Афганистана. Сейчас офис в Кабуле - одно из крупнейших американских дипломатических представительств.

Там работают почти 1,5 тысячи человек. Половине из них теперь предстоит переезд. В госдепе отметили, что "на регулярной основе пересматривают присутствие в зарубежных миссиях, чтобы соответствовать меняющимся обстоятельствам и политическим целям".

Отметим, что полтора месяца назад отношения Вашингтона и Кабула ухудшились до самой низкой отметки за последние годы. Белый дом объявил советника главы Афганистана персоной нон грата. Причиной стали резкие высказывания Хамдуллы Мохиба.

Кроме того, проходившие в начале марта переговоры в Катаре делегаций США и "Талибана" не увенчались успехом. "Американцы не знают Востока и не намерены в силу своего снобизма его познавать", - прокомментировал произошедшее российский сенатор Франц Клинцевич.