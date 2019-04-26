Видео: в США грузовик стер с лица земли жилой дом

Первая мысль при просмотре этого видео - на дом, не иначе, упал астероид размером с Лихтенштейн или взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны. Одноэтажное жилое здание сметено с лица земли и уже не понять, где в нем была прихожая, где детская, а где кухня.

Но, оказывается, это всего-навсего грузовик съехал по какой-то причине с трассы и врезался в стоявший на обочине домишко. К счастью, помещение было в этот момент пусто, поэтому обошлось без жертв.

ДТП произошло в американском штате Мичиган (самый север страны, на границе с Канадой вблизи Великих озер), где, судя по комментариям под видео, совершенно зря строят жилье из фанеры, толстого картона для почтовых отправлений и старого папье-маше.

Если судить по видео, снятому дроном, грузовик протащил на себе часть дома, прежде чем задремавший водитель проснулся и запоздало нажал на тормоз. Другие причины съезжать с трассы, чтобы протаранить дом, даже и представить невозможно.