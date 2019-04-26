Владимир Бортко: Все, что делала Быстрицкая, было просто замечательно

Режиссер, сценарист и продюсер, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко выразил свои соболезнования в связи со смертью артистки Элины Быстрицкой. Отметив, что это "действительно печальная новость". И все, что делала актриса, было "просто замечательно".

По словам режиссера, есть масса артистов, которые, "в силу разных обстоятельств", так и остаются актерами одной роли.

"Вот и у Элины Авраамовны тоже, казалось бы, была одна самая заметная". Но, в отличие от многих других, "она сыграла много ролей в театре и в кино", - отметил Бортко в беседе с RT.

Под главной ролью Элины Авраамовны имея в виду, очевидно, Аксинью из эпопеи Сергея Герасимова "Тихий Дон".

"Есть люди, которые, когда присутствуют, значит, есть время. А когда их нет, значит, время ушло", - философски подытожил постановщик "Блондинки за углом" и "Собачьего сердца".

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась сегодня на 92-м году жизни.

Прощание с актрисой пройдет в Малом театре, где она служила. Похоронят Быстрицкую на Новодевичьем кладбище.