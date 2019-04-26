Возле железнодорожной станции на Шри-Ланке задержаны трое со взрывчаткой

Военные Шри-Ланки задержали вблизи от железнодорожной станции в Коломбо трех человек со взрывчаткой. Об этом в пятницу сообщил портал News1st со ссылкой на ВМС страны.

По данным издания, у задержанных был изъят один килограмм взрывчатки С-4.

В пятницу в городе Калмунай на востоке Шри-Ланке, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию, прогремели три взрыва. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

В прошедшее воскресенье на острове произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. Взрывы прогремели в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа и унесли жизни 250 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). В результате спецоперации по горячим следам полицейские задержали около 80 человек.