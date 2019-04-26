В Греции нашли 2000-летнюю жертву идеальной казни

Совместная команда ученых из США и Греции изучила останки человека, жившего около 2000 лет назад, и пришла к выводу, что он погиб от практически идеального удара палача.

Об открытии рассказывает Live Science. Останки человека были обнаружены на греческом острове Тасос еще в 2002 году. Он был погребен в известняковой могиле.

Анализ показал, что мужчина погиб от удара копьем около 2000 лет назад. Ученые отмечают, что отверстие от удара в грудине жертвы оказалось идеально круглым.

"За 40 лет моей профессиональной деятельности я никогда не видел ничего подобного, - говорит Анагностис Агеларакис, профессор антропологии из Университета Адельфи в Гарден-Сити (США). - Наконечник копья вошел в грудину под углом точно в 90 градусов".

Неизвестный палач вонзил копье в грудь с невероятной силой. При этом и мужчина, ставший жертвой, был очень крупным для своего времени. Его рост составлял около 170 сантиметров, он был очень мускулист. На момент смерти ему было не менее 50 лет.

Исследование также показало, что удар был нанесен с близкого расстояния. Это и навело ученых на гипотезу о казни. Впрочем, пока непонятно, почему этот человек был убит.

Возможно, казнь произошла во время крупных политических потрясений, при вооруженной смене власти. Стоматологический анализ показал, что незадолго до смерти питание этого человека стало хуже.

Вероятно, он был пленником в последние дни своей жизни.