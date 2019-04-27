Эрнст: Нельзя позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень

После того, как телезрители, Максим Галкин и другие известные артисты возмутились присуждением первого места в 6-м сезоне "Голоса. Дети" Микелле Абрамовой (дочке певицы Алсу и банкира Яна Абрамова), а ведущий программы Дмитрий Нагиев и вовсе предложил аннулировать итоги финала, на Первом канале начато расследование ситуации с возможной "накруткой" голосов телезрителей.

Возможно, впрочем, что подозрения эти и не подтвердятся. А вдруг выяснится, что так и проголосовали телезрители?! Все это выяснится уже скоро.

В дело, конечно, вмешался и Генеральный директор телеканала Константин Эрнст. "Российская Газета" получила его официальный ответ, который мы полностью и публикуем ниже. Очевидно, что и для Первого возникшая ситуация стала крайне неприятной неожиданностью. Но на Первом канале знают, что делать, чтобы ее исправить.

Прямая речь

Константин Эрнст:

- За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить.

Публикация итогового протокола - самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети". Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права.

Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем.

Протокол голосования опубликован на сайте Первого канала.