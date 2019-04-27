Новости

Эрнст: Нельзя позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень 20:48
Даниил Квят: В Баку нужно рисковать, чтобы выжимать максимум 20:20
Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь 20:19
Зеленский предупредил о выступающих от его имени аферистах 19:57
Актриса Зинаида Кириенко рассказала о последних днях Элины Быстрицкой 19:31
Немецкий политик раскритиковала противников "Северного потока-2" 19:17
Видео: Эмилия Кларк притворилась Джоном Сноу 19:12
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в "Дружбе" 19:03
Внук Шолохова рассказал о своем знакомстве с Элиной Быстрицкой 18:54
В Омске из КЦ из-за пожара эвакуировали тысячу посетителей 18:41
Минск: караван эстафеты "Пламя мира" отправился в Рим 18:22
Российский альпинист установил флаг "Мстителей" на Эльбрусе 18:17
Netflix сделает из "Омерзительной восьмерки" Тарантино телесериал 18:03
В горах Сочи объявили лавинную опасность 17:50
Трейлер: "Дэдвуд" от авторов "Игры престолов" и "Настоящего детектива" 17:49
В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ 17:49
Стало известно время прибытия в Москву Благодатного огня из Иерусалима 17:44
Netflix внезапно закрыл сериал "Диета из Санта-Клариты" 17:36
Ветеранов накануне Дня Победы выселят из помещения в центре Киева 17:29
На Гран-при Азербайджана на одном повороте разбились две машины 17:27
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков 17:15
На Урале ребенок скончался после падения с горки 17:07
На Кубани инспектор ФСИН дважды спас тонущего рыбака 17:01
Российские школьники победили в международной олимпиаде по химии 16:31
Хлоя Морец сыграет главную роль в фильме про Тома и Джерри 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что можно и что нельзя делать на Пасху
Что можно и что нельзя делать на Пасху
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода на майские праздники"
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
27.04.2019 20:48
Рубрика: Культура

Эрнст: Нельзя позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень

Текст: Александр Алексеев

После того, как телезрители, Максим Галкин и другие известные артисты возмутились присуждением первого места в 6-м сезоне "Голоса. Дети" Микелле Абрамовой (дочке певицы Алсу и банкира Яна Абрамова), а ведущий программы Дмитрий Нагиев и вовсе предложил аннулировать итоги финала, на Первом канале начато расследование ситуации с возможной "накруткой" голосов телезрителей.

Возможно, впрочем, что подозрения эти и не подтвердятся. А вдруг выяснится, что так и проголосовали телезрители?! Все это выяснится уже скоро.

В дело, конечно, вмешался и Генеральный директор телеканала Константин Эрнст. "Российская Газета" получила его официальный ответ, который мы полностью и публикуем ниже. Очевидно, что и для Первого возникшая ситуация стала крайне неприятной неожиданностью. Но на Первом канале знают, что делать, чтобы ее исправить.

Прямая речь

Константин Эрнст:

Фото: Первый канал
Благодаря чему в шоу "Голос. Дети" победила дочка Алсу

- За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда. Является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам - это нам предстоит выяснить.

Публикация итогового протокола - самый первый шаг, за которым последуют другие. Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос. Дети". Количество поданных голосов - единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права.

Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем.

Протокол голосования опубликован на сайте Первого канала.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Песков: "Прямая линия" с Путиным будет летом
Путин согласился с мнением о победе Асада
При крушении Як-18 погиб глава Федерации авиаспорта Дальнего Востока
Премьер поручил провести проверку загрязнения нефти в "Дружбе"