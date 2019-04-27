Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков

Тела семнадцати горняков подняли на поверхность из-под завалов на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Трагедия на шахте "Схидкарбон" забрала жизни 17 шахтеров. Их тела уже подняты на поверхность", - говорится в сообщении Пасечника в Twitter.

Политик выразил уверенность, что "весь Донбасс, вся Россия" сопереживают родным и близким жертв ЧП.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за взрыва метана на глубине 300 метров. В пятницу утром на помощь местным спасателям прибыли их коллеги из города Шахты Ростовской области. К утру субботы были обнаружены тела 13 горняков, затем еще четверых.

Напомним, работа шахты "Схидкарбон" была приостановлена с началом боевых действий в Донбассе в 2014 году. С января 2018-го здесь возобновили работу. Уголь отсюда поставляют на Алчевский меткомбинат (АМК), а также на предприятия Макеевки и Енакиево в ДНР.